МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены на газовые фьючерсы в Европе в пятницу ощутимо падают — уже на 15%, торгуются в районе 1260 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. Европа продолжает тратить газ рекордными темпами

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги снижением на 4,2%, на уровне 1421,8 доллара. Минимально показатель опускался до 1257 долларов за тысячу кубометров (-15,3%). По состоянию на 19.18 мск цена газа на бирже составляла 1261,5 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены четверга — 1484,1 доллара за тысячу кубометров (-15%).

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были в районе 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.

Несмотря на текущее снижение с летних максимумов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.