МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе могут снижаться на фоне благоприятного прогноза погоды на следующую неделю, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены на газ в Европе стремительно падают

Газовые фьючерсы в Европе по индексу крупнейшего хаба TTF, расположенного в Нидерландах, в пятницу дешевеют на бирже примерно на 15%, держатся чуть выше 1250 долларов за тысячу кубометров.

"Рынок очень волатильный. Может реагировать на любой шорох в ту или иную сторону. Думаю, что в первую очередь это реакция на благоприятный прогноз погоды на следующую неделю. Ожидается потепление", — сказал эксперт.

По данным woeurope.eu, погода на следующей неделе будет "плюсовой" практически во всех странах европейского региона. В частности, если в пятницу в Берлине прогнозировалось —2 градуса по Цельсию, то к понедельнику она повысится до +4 градусов, а в четверг составит +10. В Париже и Нидерландах к началу следующей недели потеплеет на четыре градуса, до +10 и +8 соответственно, в Мадриде — на 2, до +13.