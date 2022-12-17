МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Снижение биржевых цен на газ в Европе связано с повышением температуры в регионе со следующей недели, а также высоким уровнем заполненности газовых хранилищ, заявил РИА Новости консультант "ВЫГОН Консалтинг" Иван Тимонин. Цены на газ в Европе стремительно падают

В пятницу январские фьючерсы на газ в Европе (по индексу TTF — крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) закрыли торги снижением цены на 13%, вблизи 1290 долларов за тысячу кубометров. В течение дня котировки максимально опускались на 15%, до 1257 долларов. Последний раз цены находились на таком уровне во второй половине ноября.

"Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров… Уже с начала следующей недели в регионе ожидается повышение температуры до нормальных исторических значений", — сказал Тимонин.

Также, отметил эксперт, текущие прогнозы обещают высокую ветреность, что, в свою очередь, увеличит генерацию ветряных электростанций. Эти факторы позволяют прогнозировать сокращение спроса на природный газ в ближайшее время.

"Кроме того, понижающее давление на котировки "голубого топлива" оказывает высокий уровень заполненности европейских хранилищ: на сегодняшний день он находится на уровне 84,5%, что существенно превышает средние исторические показатели", — добавил аналитик.

Биржевые цены на ближайшие фьючерсы в Европе вернулись к активному росту в конце ноября — начале декабря. В первый день зимы котировки превысили 1700 долларов впервые с середины октября. Опрошенные РИА Новости эксперты объясняли динамику цен холодами и слабым ветром. Однако в последующие две недели котировки закрепились в коридоре 1400-1600 долларов и показывали лишь небольшую волатильность.