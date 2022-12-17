БЕРЛИН, 17 дек — ПРАЙМ. Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, в торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. Премьер Венгрии рассказал о заключении энергетической "мегасделки"

"Это было очень быстрое решение — что мы сделаем все для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить для Германии снабжение энергоносителями. И в этой связи в начале года мы решили, что хотим построить в кратчайшие сроки терминалы на побережьях Германии, которые позволят обеспечить это снабжение независимо от трубопроводов из России", — сказал Шольц на открытии терминала в Вильгельмсхафене. Его заявление на церемонии открытия транслировалось в эфире телеканала Welt.

По словам канцлера, когда было объявлено, что в Вильгельмсхафене терминал появится уже в текущем году, многие сказали, что это невозможно. "Но верно обратное. Мы действительно смогли сделать так, чтобы за короткие сроки этот терминал был установлен, и теперь мы видим это судно… И это очень важный вклад в нашу безопасность (энергоснабжения)", — пояснил Шольц.

Как уточнило ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании сжиженным газом из Нигерии. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год. Европа продолжает тратить газ рекордными темпами

Как ранее сообщал Шольц, вскоре последует появление и других терминалов: в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде.

Строительство первого немецкого причала для приема танкеров — газовозов СПГ завершилось в середине ноября в Вильгельмсхафене.

Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.