Первый терминал по приему сжиженного природного газа открылся в немецком Вильгельмсхафене
БЕРЛИН, 17 дек — ПРАЙМ. Первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) открылся в немецком Вильгельмсхафене в субботу, в торжественной церемонии принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Это было очень быстрое решение — что мы сделаем все для того, чтобы стать независимыми от поставок российского газа и обеспечить для Германии снабжение энергоносителями. И в этой связи в начале года мы решили, что хотим построить в кратчайшие сроки терминалы на побережьях Германии, которые позволят обеспечить это снабжение независимо от трубопроводов из России", — сказал Шольц на открытии терминала в Вильгельмсхафене. Его заявление на церемонии открытия транслировалось в эфире телеканала Welt.
По словам канцлера, когда было объявлено, что в Вильгельмсхафене терминал появится уже в текущем году, многие сказали, что это невозможно. "Но верно обратное. Мы действительно смогли сделать так, чтобы за короткие сроки этот терминал был установлен, и теперь мы видим это судно… И это очень важный вклад в нашу безопасность (энергоснабжения)", — пояснил Шольц.
Как уточнило ведомство канцлера, в Вильмельгсхафене уже пришвартовалось судно Höegh Esperanza, оно было загружено в Испании сжиженным газом из Нигерии. По данным ведомства, этого объема газа хватит для 50 000 домохозяйств на один год.
Как ранее сообщал Шольц, вскоре последует появление и других терминалов: в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде.
Строительство первого немецкого причала для приема танкеров — газовозов СПГ завершилось в середине ноября в Вильгельмсхафене.
Власти ФРГ заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
https://1prime.ru/gas/20221217/839214075.html