КИШИНЕВ, 17 дек — ПРАЙМ. Жители правобережной части Молдавии впервые за тридцать лет не получают газ напрямую от "Газпрома", заявил в субботу вице-премьер республики Андрей Спыну, он отметил, что голубое топливо распределяется в Приднестровье. Премьер Венгрии рассказал о заключении энергетической "мегасделки"

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.

"Правый берег впервые в истории нашей страны не будет потреблять российское голубое топливо. Еще в прошлом году мы обещали сделать запас и изыскать альтернативу, чтобы не быть зависимыми от одного источника. Нам удалось это сделать. Газ, поставляемый концерном "Газпром", перенаправляется в левобережную часть, – в Приднестровье", – сообщил Спыну в соцсетях.

Министр отметил, что Кишинев и далее будет закупать газ у альтернативных поставщиков, а также продолжит делать запасы топлива в газохранилищах Украины и Румынии. Спыну заверил, что тариф на газ для конечных потребителей не изменится, даже несмотря на увеличение закупочной цены.

"В пятницу Комиссия по чрезвычайной ситуации вынесла решение, что в декабре государственная компания "Энергоком" продаст 100 млн кубометров газа компании "Молдовагаз" по средней цене 1108,61 (долларов — ред.) за 1 тыс. кубометров. Эта цена включает все расходы: стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение. Важно отметить, что это решение не скажется на текущем внутреннем тарифе. Граждане будут получать компенсацию", — уточнил вице-премьер.

Ранее Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Спыну объявил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.