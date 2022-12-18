МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Молдавия перестала быть зависимой от российского газа, написал в своем Telegram-канале министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну. "Газпром" вновь обновил рекорд по поставкам газа в Китай

По словам Спыну, впервые в истории Молдавии правый берег Днестра не будет потреблять газ, который поставляет "Газпром".

"С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого", — написал министр.

Он привел постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому "Молдовагаз" в декабре приобретет у госпредприятия "Энергоком" около 100 миллионов кубометров "голубого топлива" по предварительной средней цене $1108,61 за одну тысячу кубометров. Спыну заверил, что в эту цену включены как стоимость покупки газа, так и расходы на транспортировку и хранение. При этом тариф для потребителей, по его словам, не изменится.

Примечательно, что нет информации о том, у кого и по какой цене покупает газ госпредприятие "Энергоком" для продажи "Молдовагазу".