МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Специалисты шведского университета намерены провести еще одно исследование на месте ЧП российских газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море для оценки последствий этих взрывов для экологии. В частности, сообщает агентство TT, они намерены уделить пристальное внимание вопросу исчезновения находившегося в трубопроводах метана. Эксперт рассказал, как санкции Канады повлияют на "Северный поток"

Как удалось узнать журналистам агентства, в течение двух недель специалисты Гетеборгского университета будут работать в Балтике. Они, начиная с 8 января следующего 2023 года, будут проводить замеры экологических проб на местах взрыва с целью определения последствий подрывов для Балтийского моря.

Также ученых волнует вопрос о том, куда делся метан: ведь его содержание в морской воде сразу после диверсии превышало все нормативы в тысячу раз.

27 сентября компания-оператор российского экспортного трубопровода "Северный поток — 1", компания Nord Stream AG, сообщила о разрушениях, случившихся в один день на трех нитках морских участков "СП — 1" и "СП — 2". В ходе расследования было выявлено, что днем ранее на участке газопроводов произошли взрывы. Как установили в Швеции, причиной стала диверсия.