МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. В Германии предсказали торговую войну с США

"Правительство Чехии… предложило снизить потолок до 188 евро за МВт.ч по сравнению с потолком в 275 евро, предложенным в прошлом месяце Европейской Комиссией", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в рамках проекта Праги механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ.

ЕК в ноябре предложила временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков цен. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но, в частности, сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению ЕК уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, чешское председательство в Совете ЕС предлагало снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не принесло консенсуса.