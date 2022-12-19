ИРКУТСК, 19 дек — ПРАЙМ. Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на Марковском газоконденсатном месторождении, сообщила Иркутская областная прокуратура. Пожар на газоконденсатном месторождении в Приангарье ликвидирован

"На контроле прокуратуры находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), по факту произошедшего пожара", — сказано в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор города Усть-Кута. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.

Пожар на Марковском газоконденсатном месторождении в Приангарье произошел в воскресенье. Глава региона Игорь Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. В понедельник возгорание было ликвидировано. Месторождение находится в 2,5 километра от поселка Верхнемарково. К тушению привлекались 155 человек и 37 единиц техники. По данным МЧС, погибших нет. Пострадали 7 человек, из них 2 человека — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск.