МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) ЕС выросли, а запасы опустились ниже 85%, свидетельствуют Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). ЕС может снизить предполагаемый лимит цен на газ, сообщают СМИ

При этом по данным ассоциации WindEurope в среднем выработка ВЭС в Европе на прошлой неделе увеличились на 2,44 процентного пункта, составив 12,64%. До этого показатель снижался пять недель подряд, а в первые недели декабря резко упал с почти 20% до чуть более 10%.

Между тем, похолодание в европейском регионе привело к тому, что темпы отбора газа из хранилищ в отдельные дни были рекордными для середины декабря. В итоге, по данным GIE, запасы в "подземках" ЕС на прошлой неделе опустились ниже 85%. По итогам газовых суток 17 декабря (завершились в 8.00 мск 18 декабря), показатель снизился на 0,43 процентного пункта, до 84,15%.

Что касается поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, то они оставались на уровне 40-43 миллионов кубометров. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", заявка "Газпрома" на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 19 декабря составляет 42,4 миллиона кубометров.