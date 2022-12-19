МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Немецкая компания Uniper, занимающаяся продажей газа, предполагает, что Европейская комиссия в ближайшие дни примет решение по вопросу о том, является ли запланированная госпомощь нарушением норм о государственных дотациях. Компания добавила, что в случае одобрения мер вероятно выдвижение условий. Еврокомиссия одобрила национализацию Uniper

Антимонопольные органы ЕС в пятницу одобрили помощь Берлина, на настоящий момент превысившую 50 млрд евро, но все равно еще требуется одобрение исполнительной власти ЕС. Программа помощи предполагает, что в итоге Uniper будет национализирована.

Действующие в ЕС нормы госпомощи призваны не допустить ситуации, при которой одной компании отчисляли бы дотации в ущерб других компаний сектора. Из-за этих норм регуляторы перед выдачей разрешения могут попросить стороны о финансовых и иных обязательствах.

Акционеры Uniper проголосуют по вопросу госпомощи на собрании, которое назначено на 19 декабря.

"Мы предполагаем, что будут условия, как обычно и бывает в таких случаях, — сказал гендиректор компании Клаус-Дитер Маубах. — Мы надеемся, что требования не будут слишком жесткими…Решение мы ожидаем в ближайшие дни".

Маубах выступил после церемонии начала эксплуатации первого в Германии плавучего терминала СПГ. Он заявил, что добывающим компаниям потребуются долгосрочные контракты, чтобы гарантировать достаточные поставки СПГ.

Uniper при переходе в руки государства определенно потребуется реструктуризация, но некоторые стратегические обязательства сохранятся, в том числе три шведских АЭС, вырабатывающие 1,4 ГВт электроэнергии.