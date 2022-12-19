МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Чешское председательство в Совете Евросоюза предложило установить ограничение цен на газ на уровне 188 евро за МВт.ч, сообщила глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше. В Греции назвали потолок цены на газ, который даст правильный сигнал рынкам

"У нас сегодня есть предложение от председательства — 188 евро", — заявила она перед заседанием министров энергетики сообщества.

При этом, Франция считает "комфортным" потолок цены на газ на уровне 260-200 евро за МВт.ч, добавила министр.

Европейская комиссия предложила сформировать механизм корректировки газового рынка. Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.

Главы Минэнерго дважды обсуждали лимит цен на ресурс, не сойдясь по вопросу уровня.