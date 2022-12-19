БУДАПЕШТ, 19 дек — ПРАЙМ. Венгерские власти не поддержали введение ограничения стоимости газа в Евросоюзе, назвали решение вредным и опасным, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Глава ведомства отметил перед началом заседания министров энергетики сообщества, что Будапешт против потолка цен на "голубое топливо", поскольку решение окажется вредным и опасным для энергобезопасности региона.
Он добавил, что лимит все-таки могут принять, и тогда венгерским властям предстоит в Брюсселе "еще одна большая битва" для защиты от кризиса.
Еврокомиссия предложила установить потолок стоимости "голубого топлива" на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 95 кубометров). Кроме того, орган предложил сформировать механизм корректировки газового рынка. Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.
https://1prime.ru/gas/20221219/839226046.html
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