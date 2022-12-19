БУДАПЕШТ, 19 дек — ПРАЙМ. Венгерские власти не поддержали введение ограничения стоимости газа в Евросоюзе, назвали решение вредным и опасным, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В Греции назвали потолок цены на газ, который даст правильный сигнал рынкам

Глава ведомства отметил перед началом заседания министров энергетики сообщества, что Будапешт против потолка цен на "голубое топливо", поскольку решение окажется вредным и опасным для энергобезопасности региона.

Он добавил, что лимит все-таки могут принять, и тогда венгерским властям предстоит в Брюсселе "еще одна большая битва" для защиты от кризиса.

Еврокомиссия предложила установить потолок стоимости "голубого топлива" на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 95 кубометров). Кроме того, орган предложил сформировать механизм корректировки газового рынка. Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.