Путин и Лукашенко затронут газовый вопрос на переговорах
Путин и Лукашенко затронут вопрос единого газового рынка в ходе переговоров в понедельник
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МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в понедельник в ходе переговоров намерены обсудить газовый вопрос, включая критику главы Белоруссии в отношении сроков формирования единого рынка ресурсов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Лукашенко в пятницу раскритиковал срыв сроков создания единого газового рынка, подчеркнув, что данная проблема стоит в повестке.
Песков добавил, что Белоруссия обладает уникальными льготами в отношении использования российского "голубого топлива".
Кроме того, официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения об "увязке" газового вопроса с помощью в СВО, отметив, что этим "газетным уткам верить нельзя".
https://1prime.ru/gas/20221219/839228684.html
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