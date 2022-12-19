МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в понедельник в ходе переговоров намерены обсудить газовый вопрос, включая критику главы Белоруссии в отношении сроков формирования единого рынка ресурсов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Лукашенко возмутился срывом сроков программы единого с Россией рынка газа

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Лукашенко в пятницу раскритиковал срыв сроков создания единого газового рынка, подчеркнув, что данная проблема стоит в повестке.

Песков добавил, что Белоруссия обладает уникальными льготами в отношении использования российского "голубого топлива".

Кроме того, официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения об "увязке" газового вопроса с помощью в СВО, отметив, что этим "газетным уткам верить нельзя".