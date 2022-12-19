БУДАПЕШТ, 19 дек — ПРАЙМ. На заседании министров энергетики стран ЕС в ходе пробного голосования по вопросу лимита цен на газ девять стран, в том числе Венгрия и Германия, выступили против этой меры, однако квалифицированное большинство было за, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Во Франции назвали предполагаемый уровень потолка цен на газ

"К сожалению, сегодня на утреннем заседании после дискуссий чешский председатель выдвинул новое предложение и было пробное голосование. В ходе этого пробного голосования девять стран включая нас были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то, что девять стран были против, набралось", — сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях.

Он уточнил, что поскольку страны, голосовавшие против, за исключением Германии, являются малонаселенными, они не смогли "составить необходимое для блокировки меньшинство".