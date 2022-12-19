В Венгрии рассказали о странах, выступивших против лимита цен на газ
Глава МИД Венгрии Сийярто: девять стран, высказались против лимита цен на газ
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БУДАПЕШТ, 19 дек — ПРАЙМ. На заседании министров энергетики стран ЕС в ходе пробного голосования по вопросу лимита цен на газ девять стран, в том числе Венгрия и Германия, выступили против этой меры, однако квалифицированное большинство было за, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"К сожалению, сегодня на утреннем заседании после дискуссий чешский председатель выдвинул новое предложение и было пробное голосование. В ходе этого пробного голосования девять стран включая нас были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то, что девять стран были против, набралось", — сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях.
Он уточнил, что поскольку страны, голосовавшие против, за исключением Германии, являются малонаселенными, они не смогли "составить необходимое для блокировки меньшинство".
https://1prime.ru/gas/20221219/839229252.html
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