БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ ФРГ за выходные упал на 2,27%, следует из данных Федерального сетевого агентства Германии. В Венгрии рассказали о странах, выступивших против лимита цен на газ

"Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 87,96%. Уровень газохранилища в Редене (крупнейшем в Германии — ред.) составляет 90,96%", — говорится в сообщении регулятора в понедельник.

Согласно данным агентства, в пятницу общий уровень газохранилищ составлял 90,23%.

"Потребление газа на 49-й календарной неделе (с 5 по 11 декабря) было на 5,2% ниже среднего потребления за последние четыре года. Оно увеличилось на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, цель по экономии была явно не достигнута. Температура в этот период была на 2,7 °C ниже, чем в предыдущие годы", — уточнил регулятор.

Потребление газа у учетом температуры на 48-ой и 49-ой календарных неделях, по данным регулятора, было всего на 12% ниже контрольного значения последних четырех лет и, таким образом, находится в критическом диапазоне.

Ранее регулятор сообщал, что потребители должны снизить расход газа на 20% или более в сравнении с обычным показателем, чтобы избежать дефицита энергоносителя зимой.

При этом агентство указало, что в настоящее время газоснабжение в Германии стабильно, безопасность поставок сейчас гарантирована. В целом, сетевое агентство продолжает оценивать ситуацию как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения обстановки. Отмечается, что регулятор внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с сетевыми операторами.