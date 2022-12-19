МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Москва и Минск сблизили позиции по теме создания общего рынка газа, при этом "есть момент, который требует внимания глав государств", заявил перед началом белорусско-российских переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости в Минске вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Россия является лидером по накопленным инвестициям в экономику Белоруссии

"Есть союзная программа по созданию общего газового рынка. Мы вели переговоры с коллегами (из Белоруссии – ред.). Сильно сблизили позиции. Но есть момент, который требует внимания глав государств. Минск традиционно хочет, чтобы цена была близка к российским регионам, которые граничат с Беларусью", — привело его слова агентство Белта.

Оверчук отметил, что между Москвой и Минском нет нерешаемых проблем, в том числе и по цене на газ. "Как таковых больших проблем нет. Есть обычные проблемы", — пояснил он.

По его словам, "все решаемо, даже по газу".

"Будем обсуждать реализацию в том числе союзных программ. Конечно, посмотрим на то, чтобы новые союзные программы (по углублению экономической интеграции – ред.) запускать", — заявил вице-премьер, касаясь предстоящих переговоров.