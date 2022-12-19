МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 17 декабря снова обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. Венгрия сможет сама менять условия долгосрочных контрактов с "Газпромом"

"17 декабря "Газпром" снова обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Уточняется, что превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.