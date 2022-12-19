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"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
Газ
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. "Газпром" 17 декабря снова обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "17 декабря "Газпром" снова обновил исторический рекорд... ПРАЙМ, 19.12.2022
энергетика, новости, газ, россия, китай, сила сибири, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 17 декабря снова обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"17 декабря "Газпром" снова обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Уточняется, что превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.