БУДАПЕШТ, 19 дек — ПРАЙМ. Венгрия сможет менять условия долгосрочных контрактов о покупке газа с "Газпромом" без согласования с Еврокомиссией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Венгрии рассказали о странах, выступивших против лимита цен на газ

"Это вмешательство в рынок (потолок цен на газ — ред.) коснется ценообразования наших долгосрочных контрактов на покупку газа, и поэтому важно, что российская сторона, на основании заявления вице-премьера, ответственного за энергетику (Александра Новака — ред.), готова к новым переговорам по контрактам", — сказал он венгерским журналистам. Трансляция велась в соцсетях.

Глава МИД добавил, что Венгрия будет вести новые переговоры по контрактам с "Газпромом", чтобы "защитить безопасность поставок газа в Венгрию", если потолок цен на газ будет принят.

"В этом очень плохом предложении мы добились маленького результата: у нас развязаны руки для изменения контрактов, то есть изменения наших долгосрочных контрактов, необходимые из-за принятия потолка цен на газ, мы не должны согласовывать с Еврокомиссией и не должны докладывать, что мы их изменяем", — пояснил он.