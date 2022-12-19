БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС на встрече в понедельник согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка, сообщила министр по окружающей среде, энергетике и предпринимательству Мальты Мириам Далли. В Венгрии рассказали о странах, выступивших против лимита цен на газ

"Договорились о ценовом пределе и о том, когда механизм коррекции рынка может быть запущен… Каждая страна смогла пойти на компромисс по ряду различных пунктов при полном понимании, что нам нужно прийти к решению, чтобы обеспечить, что у нас есть механизм, который может быть запущен и может помочь успокоить рынки. Мы продолжим следить за ситуацией, особенно когда мы говорим о ценовом лимите, установленном на уровне 180 евро", — сказала она журналистам.

Такой потолок цены соответствует примерно 1861 евро за тысячу кубометров.

Ранее о достижении политического соглашения по данному вопросу рассказывал журналистам источник в ЕС.

Ранее Еврокомиссия предложила создать временный механизм коррекции рынка по крупнейшему европейскому хабу TTF. Согласно задумке ЕК, механизм мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое — расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе — спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.

Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.

Министры энергетики до этого дважды обсуждали этот механизм и не сходились по уровню лимита цены. Сообщалось, что чешское председательство в Совете ЕС делало дополнительные предложения по "потолку" цены, в том числе — 220 евро за МВт.с., а затем — ко встрече в нынешний понедельник, на уровне 188 евро за МВт.ч.