Песков рассказал о реакции России на потолок цен на газ
Песков: попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, будет соответствующее решение
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МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, в данной ситуации, как и с потолком цен на нефть, будет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти", — сказал он журналистам.
Но, по его словам, реакция будет — так же, как с нефтью, будет и с газом.
https://1prime.ru/gas/20221219/839232528.html
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