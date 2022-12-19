МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Попытки установить потолок цен на газ неприемлемы, в данной ситуации, как и с потолком цен на нефть, будет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ЕС достиг политического соглашения о лимите цен на газ

"Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти", — сказал он журналистам.

Но, по его словам, реакция будет — так же, как с нефтью, будет и с газом.