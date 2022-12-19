БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Согласованный Евросоюзом потолок цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч не стабилизирует рынок "голубого топлива", чтобы подобная мера имела влияние, показатель должен находиться хотя бы на уровне 100 евро за МВт.ч, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. Песков рассказал о реакции России на потолок цен на газ

Накануне СМИ сообщили, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам-членам снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч. Отмечалось, что в рамках проекта Праги механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трех дней.

Позднее — в понедельник — министр по окружающей среде, энергетике и предпринимательству Мальты Мириам Далли сообщила, что министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка.

Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным. При текущем курсе 180 евро за МВт.ч примерно равен 2000 долларов за тысячу кубометров.

"Потолок цен на газ в 188 евро за МВт.ч… также является смехотворным и чисто символическим. Соглашение, которого они с таким трудом достигли до этого, было совершенно смехотворным — 275 евро за МВт.ч… но новое предложение не лучше… Ограничение цен в 100 евро за МВт.ч могло бы оказать некоторое влияние (на рынок), но ограничение в 188 евро за МВт.ч никогда не будет реализовано. Этот новый лимит цен не стабилизирует рынок: он не будет иметь никакого влияния. Текущая цена находится на уровне 100 евро за МВт.ч", — сказал Эрнст РИА Новости.

РАЗНОГЛАСИЯ В ЕС

Он отметил, что в ЕС существуют принципиальные разногласия по вопросу ограничения цен газ: так, например, Германия выступает против этого, а ее министр экономики Роберт Хабек предостерегает о последствиях вмешательства в рынок и призывает страны ЕС проявлять осторожность. Эксперт считает позицию Германии правильной, поскольку рынок представляет собой баланс между спросом и предложением. Тем не менее, как подчеркнул Эрнст, европейская промышленность находится в тяжелом положении: многие предприятия закрываются или переходят с газа на топливо, а высокие цены на энергию заставляют пекарни массово закрываться.

"Европейские страны, принимающие решения, не понимают, как им следовало бы вести переговоры с производителями газа на рынках СПГ. Если бы они провели двусторонние переговоры после создания своего рода закупочного центра, своего рода (центра) "ОПЕК покупателей", при этом покупая газ по 100 евро за МВт.ч и продавая обратно по рыночной цене с выгодой, это могло бы работать как гибридная модель", — пояснил Эрнст.

По мнению эксперта, спрос на газ в мире будет падать, поскольку страны будут переходить на использование угля или пропана, так как установки по сжижению газа в странах-поставщиках газа достигнут необходимых мощностей для замены российского газа "в лучшем случае в 2026 году". Более того, единственный спешно построенный немецкий терминал СПГ может перерабатывать только 50-75 тераватт-часов газа, что является половиной мощности среднего СПГ-терминала, такого как Zeebruge в Бельгии, а в будущем плавучие СПГ-терминалы будут иметь мощность порядка 300-400 тераватт-часов, заключил Эрнст.

ИСТОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка по крупнейшему европейскому хабу TTF. Согласно задумке ЕК, механизм мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое — расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель, второе — спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.

Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.

Министры уже дважды обсуждали этот механизм, но до этого не сходились по уровню лимита цены.