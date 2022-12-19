БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Временный механизм коррекции рынка газа Евросоюза будет автоматически запускаться, когда месячный фьючерс на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. в течение трёх рабочих дней, а его спред к СПГ одновременно будет больше 35 евро, говорится а релизе Совета ЕС. Песков рассказал о реакции России на потолок цен на газ

Отмечается, что механизм начнет действовать в Евросоюзе с 15 февраля следующего года.

Механизм будет "автоматически активирован", если "цена на месяц вперед по TTF превышает 180 евро за МВт.ч. (такой потолок цены соответствует примерно 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и цена по TTF на месяц вперед на 35 евро выше, чем индикативная цена на СПГ на мировых рынках за те же три рабочих дня", сообщается в релизе.

Временный механизм коррекции рынка будет применяться ко всем виртуальным площадкам торговли газом в Евросоюза, также говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Регламент вводит механизм коррекции рынка на виртуальных площадках торговли газом в ЕС", — сообщается в нем.

Как уточнил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции, механизм "будет включать все торговые хабы в ЕС". Однако Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила, добавил он.

При этом, действие временного механизма коррекции рынка газа Евросоюза может быть приостановлено в случае сокращения торговли на крупнейшем европейском хабе TTF, также сообщил глава минпромторга Чехии.

Также, лимит цены на газ в рамках временного механизма коррекции рынка ЕС не будет применяться к внебиржевым сделкам, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.