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2022
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Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии выгодная
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год — фиксированная и выгодная. "Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для... ПРАЙМ, 19.12.2022
энергетика, новости, газ, александр лукашенко, газ, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год — фиксированная и выгодная.
"Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане", — сказал он.
По словам Лукашенко, "новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить".
"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года", — отметил президент Белоруссии.