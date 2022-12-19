МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска на следующий год — фиксированная и выгодная. Путин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии и борьбу с санкциями

"Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане", — сказал он.

По словам Лукашенко, "новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить".

"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года", — отметил президент Белоруссии.