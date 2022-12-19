ПАРИЖ, 19 дек — ПРАЙМ. Нидерланды считают, что лимит цен на газ в ЕС потенциально небезопасен для обеспечения газоснабжения, поэтому не поддержали данное предложение, заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен. Лимит цен на газ Евросоюза будет вводиться при цене от 180 евро

Ранее в понедельник министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч (примерно 1860 евро за тысячу кубометров) в рамках механизма коррекции рынка.

"Сегодня появилась ясность по поводу европейского лимита цен на газ. Несмотря на некоторые улучшения, он остается потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения. По этой причине Нидерланды не поддерживают это предложение в его нынешнем виде", — написал Йеттен в своём аккаунте в Twitter.

Голландский министр заявил, что обеспокоен возможными рисками для энергетического рынка ЕС, бесперебойности поставок, а также финансовыми последствиями.

В Германии также заявили, что скептически относятся к данному решению. "Вы знаете, что Германия и лично я со скепсисом относится к этому (механизму корректировки рынка — ред.). Но этот скепсис не разделили большинство государств ЕС, наоборот, было ясно, что механизм будет введен", — сказал Хабек по итогам встречи министров энергетики стран ЕС.

Он добавил, что в этих обстоятельствах целью Германии было проработать условия так, чтобы не произошло ущерба.

"И я бы сказал, что это удалось. Мы договорились о долгом периоде наблюдения, это так называемая "фаза проверки", до 15 февраля", — уточнил глава минэкономики. По его словам, при необходимости будет время для корректировки этого инструмента.