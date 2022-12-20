ОМСК, 20 дек — ПРАЙМ. Состоялся пуск газа на газопроводы и газораспределительные станции "Валуевская" и "Налимовская", которые обеспечат газом жилые дома и соцобъекты в восьми населенных пунктах Омской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. ЕС окончательно одобрил параметры совместных закупок газа в 2023 году

Благодаря новым газораспределительным станциям стало возможно подключение к природному газу более 600 домов в восьми населенных пунктах Тюкалинского района и деревни Налимово Называевского района, а также 7 котельных для социально значимых объектов.

"Благодаря подключению "Валуевской" и "Налимовской" станций большой газ пришёл в 8 населённых пунктов. Чтобы обеспечить техническую возможность подключения потребителей к газу, за счет областного бюджета были построены внутрипоселковые сети, подготовлены дома жителей к приему газа. Компания "Газпром" вложила средства в строительство газораспределительных станций. В перспективе — газификации юго-востока нашей области: Исилькульского и Москаленского районов", — сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Программа газификации Омской области на 2021-2025 годы предусматривает строительство 255 километров магистральных газопроводов, 364 километров межпоселковых газопроводов, а также 7 газораспределительных станций. В результате реализации программы в регионе будут созданы условия для подачи природного газа жителям 45 населенных пунктов в десяти муниципальных районах.