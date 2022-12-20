Эксперт Топорнин: разногласия в ЕС по потолку цен на газ вызваны техническими вопросами
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Имеющиеся в ЕС разногласия по поводу потолка цен на газ — это технические вопросы, которые будут решены, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
"Это ни к чему не приведет. Речь не идет о санкционных делах, где требуется консенсус, речь идет об энергоносителях. У стран разная ситуация. По нефти они даже сделали исключение для той же Венгрии. Они могут сделать и исключение для Венгрии и по газу. Политически страны к этому решению пришли, остался вопрос техники", — пояснил он.
Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка. Австрия и Нидерланды воздержались, а Венгрия голосовала против лимита цен на газ в Евросоюзе.
Также, как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, девять стран, в том числе ФРГ, выступили против этой меры на заседании министров энергетики стран ЕС в ходе пробного голосования.
Германия пока еще сильно зависит от газа, напомнил Топорнин — канцлер Олаф Шольц говорил о том, что так просто заместить российский газ не могут, понадобится значительное время. Однако политическая позиция Берлина в данном случае перевешивает — для ФРГ принципиально важно, что конфликт на Украине нужно прекращать, указал он. Пока он длится, они будут поддерживать Украину всеми доступными способами, в том числе ограничивать закупки российских энергоносителей, поскольку это наполняет бюджет РФ.
"Конечно, когда обсуждается вопрос поставки энергоносителей, очевидно, что будут разные позиции, во всяком случае на этапе обсуждения. Поэтому и обсуждение цены достаточно долго проходило, они и до этого обсуждали и не могли прийти к согласию по вопросу цены. Но это не говорит о каком-то глубинном кризисе в Евросоюзе. Это технические разногласия, которые все равно будут сглажены", — добавил эксперт.
Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Профильные министры стран ЕС ранее дважды обсуждали это предложение — 24 ноября и 13 декабря, но тогда не смогли согласовать общее решение по данному вопросу.
https://1prime.ru/gas/20221220/839236275.html