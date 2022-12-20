МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Имеющиеся в ЕС разногласия по поводу потолка цен на газ — это технические вопросы, которые будут решены, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Эксперт оценил последствия введения потолка цен на газ

"Это ни к чему не приведет. Речь не идет о санкционных делах, где требуется консенсус, речь идет об энергоносителях. У стран разная ситуация. По нефти они даже сделали исключение для той же Венгрии. Они могут сделать и исключение для Венгрии и по газу. Политически страны к этому решению пришли, остался вопрос техники", — пояснил он.

Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка. Австрия и Нидерланды воздержались, а Венгрия голосовала против лимита цен на газ в Евросоюзе.

Также, как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, девять стран, в том числе ФРГ, выступили против этой меры на заседании министров энергетики стран ЕС в ходе пробного голосования.

Германия пока еще сильно зависит от газа, напомнил Топорнин — канцлер Олаф Шольц говорил о том, что так просто заместить российский газ не могут, понадобится значительное время. Однако политическая позиция Берлина в данном случае перевешивает — для ФРГ принципиально важно, что конфликт на Украине нужно прекращать, указал он. Пока он длится, они будут поддерживать Украину всеми доступными способами, в том числе ограничивать закупки российских энергоносителей, поскольку это наполняет бюджет РФ. Венгрия выступила против потолка цен на газ, заявил глава МИД страны

"Конечно, когда обсуждается вопрос поставки энергоносителей, очевидно, что будут разные позиции, во всяком случае на этапе обсуждения. Поэтому и обсуждение цены достаточно долго проходило, они и до этого обсуждали и не могли прийти к согласию по вопросу цены. Но это не говорит о каком-то глубинном кризисе в Евросоюзе. Это технические разногласия, которые все равно будут сглажены", — добавил эксперт.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Профильные министры стран ЕС ранее дважды обсуждали это предложение — 24 ноября и 13 декабря, но тогда не смогли согласовать общее решение по данному вопросу.