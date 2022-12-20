МИНСК, 20 дек — ПРАЙМ. Цена на поставляемы Минску из России газ впервые будет зафиксирована на трехлетний период, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Путин предрек рекордный рост товарооборота России и Белоруссии

"В ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь. И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период", — процитировало слова премьера госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Головченко отметил, что таким образом Минск сможет в своих макроэкономических расчетах исходить из конкретной цифры. Головченко заверил, что цена для Белоруссии выгодная и комфортная.

"Хочу успокоить, что для жителей Беларуси, для промышленности все будет стабильно и комфортно. Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса. Это рабочий вопрос", — пояснил он.

Кроме того, премьер заявил, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, базируется на белорусском предложении.

"Цена коммерческая, которая сформирована и о которой вчера договорились президенты, базируется на белорусском предложении", — привело слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.