ТАШКЕНТ, 20 дек — ПРАЙМ. Узбекистан намерен привлечь иностранных инвесторов для увеличения запасов природного газа в ближайшие десять лет, неэффективные газодобывающие компании будут лишены лицензий, заявил во вторник президент Шавкат Мирзиеев.

Газопровод

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Мирзиеев во вторник выступает с ежегодным посланием обеим палатам парламента. Традиционно оно посвящено итогам работы за уходящий год и наиболее приоритетным направлениям развития страны в наступающем.

"В целях увеличения запасов газа примем десятилетнюю программу геологоразведочных работ", — сказал Мирзиеев.

Он уточнил, что в республике впервые начнутся работы по добыче газа на глубине более шести километров с помощью новых технологий. "Возможности большие, газ есть. Но его добывать дорого", — отметил президент.

По словам президента, на плато Устюрт на северо-западе Узбекистана для разведочных работ в высокоперспективных глубоких слоях будут привлечены крупные зарубежные инвесторы.

"Все выданные лицензии на добычу газа будут пересмотрены, по неэффективно работающим предприятиям будут приняты соответствующие меры", — добавил Мирзиеев.

Узбекистан в начале декабря полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода. В республике из-за морозов и дефицита голубого топлива были введены плановые отключения электроэнергии.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.