МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Эффективность механизма "потолка цен на газ" вызывает вопросы, так как это мера нерыночная и может снизить привлекательность европейского рынка для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В Греции назвали потолок цены на газ, который даст правильный сигнал рынкам

Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трёх дней и одновременно её спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнёт действовать с 15 февраля.

"Новость о потолке ожидаемая, но параметры оказались жестче, чем предполагалось ранее. В моменте эффекта на рынок механизм не окажет, предельный уровень 2000 долларов за тысячу кубометров оставляет пространство для маневра. Но в перспективе в моменты дисбалансов он может активироваться. Эффективность пока вызывает вопросы, поскольку мера нерыночная и может подорвать привлекательность европейского рынка для поставщиков СПГ. В таком случае последствия для потребителей могут быть негативными", – отметил Галактионов.

Эта мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале нынешней весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.