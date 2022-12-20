РИМ, 20 дек — ПРАЙМ. Договоренность по установлению потолка цен на газ не являлась предрешенным результатом, но стала "громким политическим сигналом" для России от Италии и Европы, заявил в интервью деловой газете IlSole24Ore министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия антироссийских санкций

По его словам, Италия "выступила проводником этой меры", которая "постепенно собирала все более широкий консенсус", а сам факт введения механизма потолка цен был "далеко не предрешенным результатом", но стал реакцией на использование Россией энергоносителей в качестве инструмента конфликта. "Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан", — сказал он, назвав решение "посланием с огромной символической ценностью".

Пикетто-Фратин добавил, что Италия "не может рисковать, заменяя нашу зависимость от России какой-либо другой зависимостью", и должна получить новые источники получения газа. Текущая геополитическая ситуация, по его мнению, позволяет сделать Италию "средиземноморским энергетическим хабом будущего".

После объявления о согласовании ценового потолка на газ в ЕС министр назвал это решение победой Италии и всех европейцев, требующих энергетической безопасности. С одобрением этой меры выступила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Страны ЕС в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.