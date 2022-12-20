ЖЕНЕВА, 20 дек — ПРАЙМ. Швейцария не будет давать комментариев по поддержке введения потолка цен на газ, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. В Италии назвали потолок цен на газ политическим сигналом от Европы

"Швейцария ознакомилась с решением ЕС ограничить цену на газ. Вот и все, что можно сообщить об этом", — ответил он на вопрос о том, присоединится ли Швейцария к этому решению.

Страны ЕС в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Поводом для данной меры заявлялось стремление оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ, при этом ряд официальных лиц в Европе называли это "политическим ответом" России.