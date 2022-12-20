В ЕС отметили снижение потребления газа за август — ноябрь 2022 года
ЕС снизил на 20 процентов потребление газа за август — ноябрь 2022 года против 2017 — 2021 годов
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе сократилось примерно на 20% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах, говорится в сообщении Евростата.
"Потребление природного газа в ЕС упало на 20,1% в августе-ноябре 2022 года по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы — август-ноябрь, между 2017 и 2021 годами", — отмечается в нем.
https://1prime.ru/gas/20221220/839240147.html
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