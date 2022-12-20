БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе сократилось примерно на 20% за август-ноябрь 2022 года по сравнению со средним значением за те же месяцы в 2017-2021 годах, говорится в сообщении Евростата. Потолок цен на газ в ЕС может отпугнуть экспортеров СПГ, считает эксперт

"Потребление природного газа в ЕС упало на 20,1% в августе-ноябре 2022 года по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы — август-ноябрь, между 2017 и 2021 годами", — отмечается в нем.