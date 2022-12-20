ПРАГА, 20 дек — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии по данным на вторник заполнены на 84%, запасы составляют 2,8 миллиарда кубометров, сообщил в Twitter глава минпромторга Йозеф Сикела. СМИ: потолок цен на газ в Европе грозит усилением энергетического кризиса

"Минувшая неделя была второй самой холодной за последние четыре года, запасы газа за эти 7 дней снизились на 210 миллионов кубометров. Однако правительству в целом удается выполнять поставленную цель – сэкономить за зиму 15% газа, то есть, 800 миллионов кубометров. Пока удалось сэкономить более 180 миллионов кубометров газа. Нынешние его запасы составляют 2,8 миллиарда кубометров, хранилища заполнены на 84%", — написал Сикела.

По словам министра, нынешние запасы газа в республике вторые по величине за последние 8 лет.

Общая мощность газохранилищ в Чехии составляет 3,5 миллиарда кубометров, владельцами большинства из них являются компании RWE Gas Storage и MND.

На минувшей неделе территорию Чехии покрыл снег, а температура по ночам достигала местами 15-20 градусов мороза. Однако уже в первые дни новой недели температура днем стала подниматься к нулю, а на праздник Рождества (24-26 декабря) синоптики прогнозируют потепление до плюс 11 градусов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.