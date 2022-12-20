На газопроводе в Чувашии ликвидировали факельное горение
МЧС: факельное горение газа на месте аварии на газопроводе в Чувашии ликвидировано
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — ПРАЙМ. На месте ЧП на газопроводе в Чувашии ликвидировано факельное горение газа, сообщило МЧС республики.
"Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" диаметром 1420 мм", — сказано в сообщении.
По информации МЧС республики, в 13.44 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв. Пострадал один человек, сообщал госкомитет Чувашии по делам ЧС.
Взрыв произошел на экспортном российском газопроводе, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой — Помары — Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
https://1prime.ru/gas/20221220/839241961.html
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