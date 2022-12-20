НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — ПРАЙМ. На месте ЧП на газопроводе в Чувашии ликвидировано факельное горение газа, сообщило МЧС республики. На газопроводе в Чувашии произошел пожар

"Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" диаметром 1420 мм", — сказано в сообщении.

По информации МЧС республики, в 13.44 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв. Пострадал один человек, сообщал госкомитет Чувашии по делам ЧС.

Взрыв произошел на экспортном российском газопроводе, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой — Помары — Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.