МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. На проведение ремонтных работ на поврежденном участке магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии может потребоваться около трех суток в зависимости от сложности повреждений трубы, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев. На газопроводе в Чувашии произошел пожар

"Обычно делается быстро: кусок вырезали — новый врезали", — пояснил он.

Фалеев отметил, что на практике аварийно-ремонтные работы при таких повреждениях занимают максимум три дня.