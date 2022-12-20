Эксперт рассказал, сколько времени нужно на ремонт газопровода в Чувашии
Экс-замглавы МЧС Фалеев: ремонт участка газопровода в Чувашии займет до трех суток
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. На проведение ремонтных работ на поврежденном участке магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии может потребоваться около трех суток в зависимости от сложности повреждений трубы, рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.