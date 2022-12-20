НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — ПРАЙМ. В результате взрыва на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии погибли три человека, один ранен, заявила РИА Новости глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова. Эксперт рассказал, сколько времени нужно на ремонт газопровода в Чувашии

"Трое погибших, один выжил. Там ремонтные работы шли", — сказала она.

"Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно – все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались – у нас школа и детсад рядом, они побежали туда – на случай если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", — добавила она.

В пресс-службе главы республики ранее сообщили, что сегодня днем на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород близ деревни Ямбахтино Вурнарского района произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".