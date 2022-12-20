МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Взрыв на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии выглядит как случайная авария и вряд ли приведёт к длительному прекращению поставок газа через украинскую территорию в Европу, такое мнение РИА Новости высказал заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. В Чувашии перекрыли трубопровод, по которому шел газ в Европу

Пожар на экспортном российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород произошёл во вторник. По данным МЧС Чувашии, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы.

Газ по газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. В пресс-службе главы Чувашии РИА Новости сообщили, что сейчас газопровод перекрыт с обеих сторон.

"Я пока не вижу серьёзных рисков для поставок газа через "Суджу" и не думаю, что в сокращении, тем более в прекращении поставок, заинтересованы как Россия, так и Украина", – отметил Белогорьев.

Эксперт добавил, что, насколько можно судить по первым сообщениям, речь идёт о случайной технологической аварии во время проведения ремонтных работ и пока нет "никаких очевидных данных о диверсии".

"Могут быть сложности с транспортировкой в течение суток–двух, но в любом случае поставки восстановятся в течение нескольких дней, если будут какие-то проблемы. Соответственно, останутся на том уровне, на котором держатся с конца мая, то есть примерно 42–42,5 миллиона кубометров в сутки", – уточнил он.