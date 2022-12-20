МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Решение Европейского союза ограничить цены на газ является политическим, представляет собой угрозу для импорта ресурса, заявил вице-премьер России Александр Новак. СМИ: потолок цен на газ в Европе грозит усилением энергетического кризиса

Ранее в понедельник главы Минэнерго ЕС договорились о введении с 15 февраля механизма коррекции рынка газа. Он будет активироваться при подъеме месячного фьючерса выше 2000 долларов за тысячу кубометров в течение трех дней и превышении спреда к цене сжиженного природного газа отметки в 35 евро.

"Мы считаем, что это очередное политическое решение, абсолютно не экономическое. Наши коллеги наступают на одни и те же грабли", — сказал чиновник журналистам.

Зампредседателя правительства отметил, что потолок цен на "голубое топливо" лишит европейцев поставок этого ресурса.

Новак добавил, что российская сторона перед возможным ответом Западу на лимит стоимости газа должна буде изучить все юридические документы, которые пока отсутствуют.