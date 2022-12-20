МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Чувашии локализовали возгорание на участке газопровода Уренгой – Центр – 2, газ поступает потребителям в полном объеме по параллельным трубопроводам, причины происшествия установит специально созданная комиссия, сообщил "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Эксперт оценил последствия взрыва на газопроводе в Чувашии для Европы

"Сегодня в 13.50 мск в Вурнарском районе Республики Чувашия на участке магистрального газопровода Уренгой – Центр – 2 произошла разгерметизация с возгоранием. Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что аварийная бригада компании оперативно прибыла на место происшествия и ведет подготовку к восстановительным работам.

"Причины происшествия установит специально созданная комиссия", – также сообщила компания.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, три человека погибли, один пострадал — ему в срочном порядке была оказана медицинская помощь.