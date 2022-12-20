Газ идет по параллельным трубопроводам после возгорания в Чувашии
Газ поступает потребителям по параллельным трубопроводам после возгорания в Чувашии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Чувашии локализовали возгорание на участке газопровода Уренгой – Центр – 2, газ поступает потребителям в полном объеме по параллельным трубопроводам, причины происшествия установит специально созданная комиссия, сообщил "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
"Сегодня в 13.50 мск в Вурнарском районе Республики Чувашия на участке магистрального газопровода Уренгой – Центр – 2 произошла разгерметизация с возгоранием. Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", — сказано в сообщении компании.
Отмечается, что аварийная бригада компании оперативно прибыла на место происшествия и ведет подготовку к восстановительным работам.
"Причины происшествия установит специально созданная комиссия", – также сообщила компания.
Уточняется, что, согласно предварительным данным, три человека погибли, один пострадал — ему в срочном порядке была оказана медицинская помощь.
https://1prime.ru/gas/20221220/839243604.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.