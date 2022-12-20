После пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело
СУ СК по Чувашии возбудило уголовное дело по факту происшествия на газопроводе
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. После ЧП на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности, сообщили в СУ СК России по региону.
"По факту происшествия на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказано в сообщении.
Согласно версии следствия, около 13 часов 44 минут 20 декабря во время проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" на участке, расположенном недалеко от деревни Ямбахтино, произошла утечка и возгорание газа. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.
https://1prime.ru/gas/20221220/839243724.html
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