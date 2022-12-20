БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает на первые совместные закупки газа в регион весной 2023 года, заявил исполнительный вице-президент ЕК Марош Шефчович на пресс-конференции. В Чехии оценили объем газа в хранилищах

"Мы нацелены на то, чтобы завершить первые совместные закупки, в том числе через долгосрочные контракты, задолго до следующего лета", — сказал он на пресс-конференции, подчеркнув, что тендеры организуют в начале весны.

Ранее сообщалось, что главы Минэнерго Европейского союза согласовали документы о формировании механизм совместных закупок в регион 13,5 миллиардов кубометров газа в следующем году. Отмечается, что импорт российского "голубого топлива" будет запрещен.