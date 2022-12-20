МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Восстановление участка газопровода в Чувашии начнется после оценки повреждений, заявил глава республики Олег Николаев. После пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело

"После локализации пожара на месте работают оперативные службы, проводят следственные мероприятия. По их завершению сразу приступят к работе специалисты, которые оценят ущерб, составят план проведения восстановительных работ и приступят к восстановлению газопровода", — написал он в своем Telegram-канале.

Возгорание на экспортном российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород произошло во вторник. Согласно данным МЧС Чувашии, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы.

По данным МЧС Чувашии, в 13.44 20 декабря в экстренные службы Чувашии поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на поземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. В 14.50 факельное горение было ликвидировано. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород произошел взрыв. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен.