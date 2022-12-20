МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Авария на экспортном газопроводе в Чувашии пока не имеет никаких последствий для поставок газа в Европу, сообщил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. ЕК надеется на проведение первой совместной закупки газа в ЕС весной

Пожар на российском газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород произошёл во вторник. По данным МЧС Чувашии, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на газопроводе велись ремонтные работы. Позже "Газпром трансгаз Нижний Новгород" сообщил, что возгорание на участке локализовано, газ идёт потребителям в полном объёме по параллельным газопроводам, причины происшествия установит специально созданная комиссия.

"Пока никаких последствий для поставок на экспорт авария не имела. Транспортировка газа осуществляется в штатном режиме по резервным газопроводам", – отметил Гривач.

Газ по газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу. В пресс-службе главы Чувашии РИА Новости сообщили, что сейчас газопровод перекрыт с обеих сторон.