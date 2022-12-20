МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в 2022 году газифицировать свыше 450 населенных пунктов, что на четверть больше первоначального плана, сообщает пресс-служба компании. Совет директоров "Газпрома" утвердил бюджет на 2023 год

"С начала этого года "Газпром" построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС) в Ивановской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской областях, Республиках Карелия и Марий-Эл. В российских регионах компания планирует завершить сооружение около 200 межпоселковых газопроводов. В результате доступ к сетевому газу получат потребители более чем 450 населенных пунктов, преимущественно сельских. Это примерно на четверть больше, чем планировалось первоначально", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, "Газпром" перевыполнит план работ по строительству газораспределительной инфраструктуры в 2022 году.

Информацию о развитии газоснабжения и газификации субъектов РФ рассмотрел совет директоров компании. Отдельное внимание было уделено Красноярскому и Камчатскому краям.

На сегодняшний день "Газпром" завершил корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Также компания проанализировала варианты организации сетевого газоснабжения центральных и южных районов региона.

В Камчатском крае завершается строительство линейной части газопровода-отвода с ГРС к поселку Раздольному в Елизовском районе. Межпоселковый газопровод от ГРС к населенному пункту построен. Идет проектирование газопроводов для подачи газа еще в шесть поселков района — Двуречье, Красный, Нагорный, Новый, Пионерский и Светлый. В стадии проектирования — межпоселковый газопровод к котельным Вилючинского городского округа.