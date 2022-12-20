МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 2,4% и составили 1160,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. Эксперт оценил последствия аварии на экспортном газопроводе в Чувашии

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). В 11.24 мск котировки опустились ниже 1100 долларов впервые с 17 ноября и достигли ценового минимума в 1098,96 долларов (-7,6%). В районе 15.00 мск стоимость газа отреагировала на сообщения об аварии на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород, подскочив до 1258 долларов (+5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров.

Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (около 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале нынешней весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.