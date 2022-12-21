МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Общая площадь пожара, произошедшего на месте крупной аварии на экспортном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии, составила 40 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Эксперт оценил последствия аварии на экспортном газопроводе в Чувашии

"Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров", — сказал он и добавил, что к работам на месте происшествия привлечены 39 человек и 16 единиц техники.

Он также напомнил, что из-за пожара на газопроводе в небо взметнулся факел высотой до 30 метров.

Взрыв и пожар произошли во вторник на магистральном газопроводе Уренгой — Помары – Ужгород возле деревни Ямбахтино. До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело.

Газ по экспортному газопроводу транспортируется из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.