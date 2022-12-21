АФИНЫ, 21 дек — ПРАЙМ. Новое месторождение природного газа в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра открыл консорциум Eni-TotalEnergies, запасы оцениваются в 2-3,5 триллиона кубических футов, сообщает кипрское издание газета "Катимерини". СМИ узнали о планах Турции по добыче нефти с нового месторождения

"Буровой установкой консорциума Eni-TotalEnergies в ИЭЗ Кипра обнаружено новое месторождение природного газа на объекте "Зевс-1". Это месторождение больше, чем месторождение "Кронос-1", открытое итало-французским консорциумом на том же блоке (участок 6) 22 августа. Предварительные оценки говорят о запасах в 2-3,5 триллиона кубических футов, что при добавлении к месторождениям "Главкос" (5–8 триллионов кубических футов), "Кронос-1" (2,5 триллиона кубических футов) и "Афродита" (4,2 триллиона кубических футов) повышает потенциальные запасы Кипра до 13,7-18,2 триллиона кубических футов", — пишет газета.

По ее данным, в 6-8 триллионов кубических футов оцениваются запасы газа на месторождении Калипсо, но до сих пор они не подтверждены.

"В любом случае новое месторождение укрепляет перспективы региона Юго-Восточного Средиземноморья как нового источника поставок природного газа в Европу, что будет способствовать ее энергетической независимости. В том же геологическом бассейне находятся вероятные месторождения к югу и юго-западу от Крита, где проводит сейсморазведку ExxonMobil. Геологические структуры, выявленные в Ионическом и Критском регионах, могут содержать потенциальные запасы в 70-90 триллионов кубических футов газа и способны покрыть 15-20% потребления ЕС", — пишет газета.