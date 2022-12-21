Глава Чувашии рассказал, когда начнут ремонт поврежденного газопровода
Губернатор Чувашии Николаев: ремонт поврежденного газопровода начнут после допуска к нему
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек — ПРАЙМ. На поврежденном взрывом участке газопровода в Чувашии сейчас идет оценка специалистами "Газпром Трансгаз Нижний Новгород", ремонтная бригада готова приступить к восстановительным работам после допуска к объекту, заявил глава региона Олег Николаев.
"О ситуации с инцидентом на магистральном газопроводе в Вурнарском районе Чувашской Республики. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" осуществляется экспертная оценка поврежденного участка газопровода. После допуска к объекту ремонтная бригада готова приступить к восстановительным работам", — написал он в своем Telegram-канале.
Пожар на экспортном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород возле деревни Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии произошёл во вторник днем. По данным МЧС Чувашии, причиной возгорания стала утечка газа. Как уточнили в пресс-службе главы республики, на газопроводе эксплуатирующей организацией велись ремонтные работы. Погибли три человека, один ранен. Возбуждено уголовное дело.
https://1prime.ru/gas/20221221/839252806.html
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