МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил работу Ковыктинского месторождения, газ с которого будет поступать в "Силу Сибири". "Газпром" рассказал о введении Ковыктинского месторождения в эксплуатацию

"Начинайте работу", — скомандовал глава государства.

По словам Путина, Ковыктинское месторождение станет крупнейшим в Cибири, важнейший газотранспортный маршрут заработает полностью.

"Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы 1,8 триллиона кубометров газа", — сообщил президент, добавив, что для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров.

"Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тысячи километров", — подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что запуск Ковыктинского месторождения даст серьезный импульс развитию восточных регионов России и позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места.

"На востоке России создается мощный стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнеров, даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России", — сказал он.

Для подачи газа Ковыктинского месторождения в "Силу Сибири" был построен участок "Ковыкта – Чаянда" протяженностью 804 км. Это второй участок газопровода "Сила Сибири", по которому газ поставляется в Китай. Первый участок — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) — был запущен в 2019 году.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, после ввода месторождения в эксплуатацию будет создан мощнейший комплекс по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.